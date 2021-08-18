Жители Афганистана сообщили о казни талибами* четырех генералов в Кандагаре

Пользователи соцсетей распространяют информацию о публичной казни четырех проправительственных командиров в Кандагаре. По словам местных жителей, талибы* расправились с военными на стадионе.

Сообщения о том, что талибы* собираются устроить казнь, появились в Twitter еще 14 августа. Никакого подтверждения этой информации не появилось.

Позже журналист Муслим Ширзад заявил, что среди казненных был близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку командир по имени Хашим Регвал. У себя в Twittеr он опубликовал видео, на котором можно видеть огромную толпу людей, которые собрались на стадионе, чтобы посмотреть на казнь.

Фото с военными также опубликовал фильммейкер и бывший морской пехотинец из Великобритании Джеймс Глэнси.

«Афганцы, с которыми мы были в феврале, все были казнены вне своих домов в Кандагаре», — написал он.

Местные жители отмечают, что пока талибы* говорят об амнистии в Кабуле, в провинциях они действуют совсем иначе. Есть сообщения и о том, что афганских солдат держат в тюрьме талибов* в провинции Фарах, недалеко от границы с Ираном.

Представители «Талибана»* никак не отреагировали на сообщения о казни военных.

*«Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена в России.