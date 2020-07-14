Несчастного кенгуру сфотографировали в Австралии

В Австралии волонтеры стали свидетелями грустного инцидента. Они застали скорбящего самца-кенгуру, склонившегося над погибшей самкой.

Как сообщил Dаilу Маil, ситуация произошла недалеко от Мельбруна. Самку кенгуру сбила машина. Животное погибло. Когда на место приехали волонтеры, они застали рядом самца. Он склонился над ее телом и не переставал ее поглаживать.

Источник фото: Vicki Lloyd-Smith, Pam Roxon

В сумке у погибшего животного волонтеры обнаружили шестимесячного детеныша. Малыша доставили в ближайший приют, но он не смог выжить.

Волонтеры рассказали, что они сделали этот снимок, чтобы показать людям, что чувствуют кенгуру, когда теряют свою семью.

По словам президента Австралийского общества кенгуру Никки Саттерби, эти животные очень заботливые и преданные. Они защищают свою семью и горько переживают ее потерю.

На днях в Сети появился ролик с ссорой пары кенгуру. На нем самка успокаивает агрессивного самца.