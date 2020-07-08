«Женщин бить нельзя»: ссора в отношениях пары кенгуру попала на видео

На кадрах видно, как самка кенгуру «целует» лапу своего возлюбленного. В ответ на это самец отклоняется от нее, а потом еще и дает ей пощечину. После этого дама делает «успокаивающий» жест, удерживая партнера на расстоянии.

Пользователей Сети развеселило и удивило это видео. Многие из них соотнесли происходящее на кадрах с актуальной в настоящий момент темой домашнего насилия.

Некоторые решили, что это не пара, а ребенок и мать, которая только что пришла с родительского собрания: «Ахахха, женщин бить нельзя», «Первый раз вижу такое поведение кенгуру», «Когда мама пришла с собрания и ты пытаешься сделать все, чтобы искупить вину», «Забавно, но в мире людей обычно так ведут себя девушки».

Ранее в интернете появилось видео, на котором 10 взрослых оленей выбрались на улицы Миллвейля в штате Пенсильвания.