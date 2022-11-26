Мир 26 ноября 2022, 21:53 Несанкционированный митинг с участием около 300 человек разогнали в Казахстане Полиция Астаны пресекла незаконный митинг с участием порядка 300 человек YouTube

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В Астане правоохранители пресекли несанкционированный митинг, в котором участвовали около 300 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

По данным ведомства, вечером 26 ноября в одном из ночных клубов Астаны предприниматель организовал «культурно-массовое мероприятие для молодежи». Он собрал около 300 человек. Личность бизнесмена не назвали.

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«В ходе сбора организатор, сообщая собравшимся заведомо ложную информацию, в нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний призвал к незаконному шествию для достижения своих личных противоправных целей», — подчеркнули в ведомстве.

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Правоохранители отметили, что собравшиеся грубо нарушили общественный порядок. Они создавали препятствия «для полноценного функционирования транспортной и социальной инфраструктуры».

Участники незаконного митинга оказали сопротивление правоохранителям. Виновников случившегося уже установили и доставили в полицию. Их действиям дадут правовую оценку.

Антиправительственный митинг прошел в центре Праги. В парке «Летна» около 600 местных жителей вышли на улицы с требованием прекратить спонсировать оружием Украину.