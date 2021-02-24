Пашинян назвал российские «Искандеры» неработоспособными

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию 1in.am ответил на заявление экс-президента республики Сержа Саргсяна, сообщившего, что применил бы российские ракетные комплексы «Искандер» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

Бывший глава Армении, не обращаясь напрямую к Пашиняну, задавался вопросом, почему не были поражены ракетами нефтегазовые объекты Азербайджана. Армянский премьер в интервью заявил, что Саргсян «сам знает ответ на свои вопросы».

«Пусть задаст вопрос, почему ракета „Искандера“ не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?» — сказал Пашинян.

Он заявил, что «Искандеры» непригодны для использования, так как взрываются не полностью.

В сентябре минувшего года Пашинян заявлял, что «Искандеры» и новейшие истребители Су-30СМ будут использоваться на войне только в том случае, если не ухудшат ситуацию. Главным приоритетом он назвал безопасность граждан республики.

Обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин назвал ОТК «Искандер-М» оружием, способным по дальности «пробить» всю Европу.