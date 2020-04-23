Названо оружие, способное «пробить» всю Европу

Российское оружие, размещенное в Ленинградской и Калининградской областях, способно «пробить» всю Европу. Дальность, которой обладает вооружение, это позволяет.

Подобными характеристиками обладают несколько систем, рассказал обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. Речь в том числе идет об оперативно-тактических комплексах «Искандер-М» и противокорабельных ракетных комплексах «Бал» и «Бастион». Последние оснащены крылатыми ракетами Х-35, а с «Бастиона» запускают сверхзвуковые «Ониксы». Нельзя забывать и о кораблях-носителях крылатых ракет большой дальности «Калибр».

«При дальности пуска эти машины „пробивают“ всю территорию Европы», — подчеркнул Литовкин.

Мощная эшелонированная система противовоздушной обороны сейчас создана на Балтике. На вооружение вернули 203-миллиметровое самоходное оружие 2С7М «Малка» и 240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 «Тюльпан». Они способны стрелять ядерными боеприпасами.

Обозреватель сравнил «Малки» и «Тюльпаны» с висящими на стене ружьями, которые могут выстрелить «в финальном акте».

«Сигналом к этому <…> может быть только крупномасштабная агрессия. Их возвращение в строй в новом качестве и с повышенными боевыми характеристиками говорит о том, что такая опасность, к сожалению, существует», — заключил Литовкин.