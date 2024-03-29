Мир 29 марта 2024, 02:42 «Непристойные замечания». Антонов — об оскорблениях Байдена в адрес Путина Посол Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина РИА «Новости»

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Выпады президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина «непристойны» и недостойны политика такого масштаба. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства», — сказал дипломат в программе «Большая игра» на Первом канале.

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Антонов напомнил, что сам Путин никогда не позволял себе некорректных высказываний в адрес руководителей других стран, и пообещал, что Россия ответит на выпады Байдена «адекватно и энергично».

В среду, 27 марта, американский президент Джо Байден в очередной раз оскорбил Владимира Путина. Во время выступления в штате Северная Каролина он назвал российского коллегу «мясником». Таким образом лидер США пытался убедить избирателей в необходимости повышения налога для богатых, средства от которого можно было бы направить Украине.