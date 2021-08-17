Неожиданную деталь обнаружили на видео перед гибелью мэра Кривого Рога

Странную несостыковку заметили пользователи Сети на фото и видео из дома погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Внимание привлекли ноги политика, а точнее — длинные темные носки.

На записи с камер видеонаблюдения видно, что Павлов ходил по коридору с телефоном и оружием в руках. В этот момент на нем были надеты тапочки на босу ногу. Потом в кадре появилась кошка, которая испуганно убежала из-за звука выстрела.

При этом на фото, которые были уже сделаны после смерти Павлова, у него на ногах неожиданно появляются темные высокие носки. В полиции эту несостыковку объяснить пока не смогли, сообщил местный телеканал ТСН.

Тело Павлова было обнаружено 15 августа на его даче в селе Вольное в Днепропетровской области. Рядом лежал охотничий карабин «Сайга». Правоохранители считают, что причиной смерти мэра могло стать убийство, суицид или неосторожное обращение с оружием.

Соратники Павлова заявили, что версия самоубийства сомнительна, потому что он не был в депрессии, работал, был в хорошем настроении. Никаких угроз, по их данным, он тоже не получал.