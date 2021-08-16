Мэра Кривого Рога нашли мертвым при странных обстоятельствах. Соратники не поверили в основную версию гибели

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на собственной даче. Рядом с телом обнаружили ружье, а камеры видеонаблюдения засняли последние часы жизни украинского чиновника. Полиция считает основной версией смерти самоубийство, но верят в это не все.

Детали убийства

Тело 48-летнего мэра Кривого Рога Константина Павлова обнаружили вечером 15 августа на веранде его дома в селе Вольное Днепропетровской области. Рядом лежало охотничье ружье. По данным полиции, после выстрела чиновник прошел около 10 шагов.

В момент гибели в доме Павлова работали камеры видеонаблюдения, написало издание «Страна». На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Кривой Рог online 24/7», мэр ходил по дому с ружьем, много курил и переписывался с кем-то по мобильному телефону — с кем, пока не известно. На видео время от времени чиновник приставлял оружие дулом к груди, затем убирал его, а потом повторял действие снова.

«Есть видео, где он вываливается из входной двери. На курке его палец, смывы, пороховые газы, баллистика. Сосед услышал выстрел в 06:37. Экспертиза показывает, что смерть наступила где-то в это же время», — привела «Страна» слова источника.

Сам момент выстрела на видео почему-то не попал, сообщил в своем Facebook сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЖЗ) Вадим Рабинович. Пока у полиции есть три версии гибели чиновника: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Тем не менее дело об умышленном убийстве уже заведено, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал взять расследование под собственный контроль.

Самоубийство под вопросом

Знакомые Константина Павлова вероятность самоубийства посчитали минимальной. Вадим Рабинович назвал эту версию заведомой ложью и потребовал от полиции срочного создания рабочей группы по расследованию смерти своего коллеги. Представители партии ОПЖЗ добавили, что главной причиной гибели своего соратника видят убийство, которое считают террористическим актом власти.

«Очевидно, что именно действующая власть является главным выгодополучателем этого чудовищного преступления. Это готовилось сознательно, в частности, когда народный депутат от „Слуги народа“ Потураев с трибуны Верховной рады призывал „расстреливать ОПЗЖ“», — сказано в заявлении партии.

Бывший народный депутат, заместитель и советник Павлова Андрей Гальченко, по словам Рабиновича, убежден, что в депрессии мэр Кривого Рога не был, накануне смерти был в хорошем настроении, работал и никаких угроз не получал.

Охраны у чиновника якобы не было, а ружье, которое нашли рядом с телом, похоже на зарегистрированное на Павлова. Но охотником тот никогда не был.

Некоторые комментаторы отметили, что на видео с камер наблюдения мэр ходил по дому в тапках и без носков, а на фотографиях, которые опубликовал Рабинович с места гибели, Павлов лежал в длинных черных носках.

«Почему якобы убивший себя Павлов был обнаружен в дверях своего дома с автоматом (по данным следствия, речь об охотничьем ружье — прим. ред.) рядом с ним. Получается, что убитый после выстрела нес с собой оружие?» — написал Рабинович.

Бывший мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, давний соратник Павлова, прибыл к дому в Вольном вечером 15 августа. По его словам, Павлов был на отдыхе с женой, а в Вольное приехал незадолго до смерти, чтобы установить флагшток ко Дню независимости. В версию с самоубийством Вилкул тоже не верит.

«Он был моим близким другом. Зная, какие у него были отношения с женой, с сыном, [могу с уверенностью утверждать, что] он не мог этого сделать. Я в это не верю. <…> Он не мог бы решиться на то, чтобы бросить их. Я не знаю, что могло случиться, чтобы такое произошло. Никаких конфликтов у него накануне ни с кем не было. По крайней мере я об этом не знаю», — сказал он.

Перспективный политик

Константин Павлов занимал должность мэра Кривого Рога с декабря 2020 года — тогда он победил на выборах, баллотировавшись от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Во втором туре он обошел кандидата от партии президента страны «Слуга народа» Дмитрия Шевчика. После смерти Павлова исполнять обязанности главы города будет секретарь горсовета Александр Котляр из партии «Слуга народа».

По словам коллеги Павлова Вадима Рабиновича, мэр Кривого Рога был одним из самых перспективных молодых политиков Украины, верующим человеком с великолепной семьей, а мотивов убивать себя у него не было.

«Я общался с ним несколько дней назад. Мы обсуждали новые перспективы партии в регионе. Павлов был полон энергии, был весел и оптимистичен», — написал он.

Константин Павлов, как и президент Украины Владимир Зеленский, был уроженцем Кривого Рога. В родном городе он сначала работал на промышленных предприятиях, затем окончил Межрегиональную академию управления персоналом, чтобы баллотироваться в органы власти. С 2005 года состоял в Партии регионов, стал заместителем мэра Юрия Вилкула, долго проработал в его команде.

С 2012 года Павлов два раза подряд избирался в Верховную раду. В 2019 году стал советником Вилкула. На выборах 2020 года, во втором туре, действующий мэр Кривого Рога снял кандидатуру из-за состояния здоровья, а избирателей призвал голосовать за своего преемника Константина Павлова, что и обеспечило последнему победу. Это событие в ОПЗЖ назвали «холодным душем» для Зеленского.