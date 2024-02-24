Мир 24 февраля 2024, 19:33 Необразованная и недалекая. Захарова прокомментировала слова Бербок о санкциях Захарова назвала Бербок «удивительно необразованной» и «откровенно недалекой» РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «удивительно необразованной» после ее слов о санкциях. Дипломат опубликовала пост в Telegram-канале.

Бербок заявила, что никто из западных руководителей не верил, будто ограничения остановят Россию.

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«Просто санкции — это важно», — сказала глава МИД Германии.

Захарова объяснила слова Бербок. Она отметила, что на Западе никто не думал, что «поворот на 360 градусов приведет к изменению курса» — просто это важно.

«Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», — написала дипломат.

Она напомнила о выступлении Бербок в Рио-де-Жанейро на заседании G20, когда та кричала в микрофон: «Сергей Лавров, я к вам обращаюсь». При этом российского министра не было в зале, так как он проводил двусторонние встречи. На его месте находился заместитель. Он тщетно пытался объяснить главе МИД ФРГ, что он не Лавров, но так и не смог ее переубедить.

«Или она понимала, что незнание адресата ничего не изменит, просто это важно», — заключила Захарова.

Президент Владимир Путин ранее отметил, что Бербок враждебно настроена не только по отношению к России, но и к Германии. Трудно представить, чтобы политик такого ранга с пренебрежением относился к интересам своей страны, объяснил российский лидер.