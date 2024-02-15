15 февраля 2024, 07:52
Путин раскрыл отношение Бербок к России и Германии
Путин: глава МИД Германии Бербок относится враждебно к своей стране
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок враждебно настроена не только по отношению к России, но и к ФРГ. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видео с их беседой опубликовали в Telegram-канале Кремля.
По словам главы государства, такие люди, как Бербок, враждебно настроены к России. Но немецкий министр таким же образом относится и к собственной стране.
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«Потому что трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился к экономическим интересам своей страны, своего народа», — подчеркнул он.
Также российский лидер высказался о преступлениях Гитлера и всей нацистской Германии. По его мнению, современные жители ФРГ не должны нести ответственность за действия своих предков. Глава государства добавил, что давать оценку действиям современных политиков нужно по их решениям.
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