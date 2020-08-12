Взаимодействие сотрудников Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры с аналогичными белорусскими структурами позволит снять необоснованность трактовок в отношении 33 задержанных россиян.

Об этом заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

«Результаты совместной работы Москвы и Минска снимут необоснованность тех трактовок, которые прозвучали ранее в отношении приезда 33 российских граждан на территорию республики», — говорится в заявлении, размещенном в Twitter посольства РФ.

Дмитрий Мезенцев также сообщил ТАСС, что 13 августа российские дипломаты посетят задержанных в Белоруссии россиян.

«Консулы посольства РФ завтра вновь посетят задержанных российских граждан, которые находятся в СИЗО в Минске и Жодино. Мы последовательно осуществляем взаимодействие со следственным комитетом и МВД республики, результатом которого является гарантированный консульский доступ дипломатов», — сказал посол.

В посольстве РФ в Белоруссии сообщили «Интерфаксу», что российская сторона прилагает все усилия для освобождения задержанных россиян.

«РФ прилагает все усилия, чтобы добиться выдачи задержанных в Белоруссии россиян, но сроки пока назвать сложно», — сообщили агентству. Появилась также информация, что мужчины могут быть переданы России в ближайшее время.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о личном участии в деле о задержании россиян. Они были арестованы по обвинению в подготовке массовых беспорядков в период президентских выборов.