МИД предостерег США от необдуманных санкций

МИД России отреагировал на предложение о расширении «списка Магнитского», поступившее от конгрессменов США. Комитет палаты представителей одобрил поправку к оборонному бюджету, предлагающую оценить возможность введения санкций против еще 35 россиян.

В комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, сказано, что становится все труднее предугадывать очередные антироссийские инициативы. Она назвала конгрессменов «энтузиастами с Капитолийского холма», и предположила, что Вашингтон испытывает «кадровый голод» в отношении специалистов по России.

«Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», — отметила она.

Захарова предостерегла США от необдуманного шага «санкционном треке».

В новый список вошли премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и многие другие.

Ранее ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия не провела эффективного расследования убийства Александра Литвиненко и присудил выплатить его вдове 100 тысяч евро. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение голословным.