Песков ответил на заявление ЕСПЧ об «ответственности» России за смерть Литвиненко

В Кремле ответили на заявление Европейского суда по права человека (ЕСПЧ) о том, что Россия ответственна за смерть бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подобные высказывания являются голословными. Об этом написало РИА «Новости».

«Вряд ли ЕСПЧ обладает полномочиями или технологическими возможностями обладать информацией на этот счет. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям», — добавил представитель Кремля.

Ранее в ЕСПЧ заявили, что Россия не провела эффективного внутреннего расследования убийства Литвиненко. В качестве компенсации морального ущерба супруге бывшего офицера присудили 100 тысяч евро.

Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 года. Его самочувствие стало ухудшаться после чаепития с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой.