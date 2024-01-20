Мир 20 января 2024, 19:04 Немцы узнали Меркель в статуе голой женщины в Гамбурге Жители Гамбурга разглядели Ангелу Меркель в статуе голой женщины IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

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Статуя голой женщины появилась в Гамбурге рядом с театром «Талия», местные жители увидели в ней бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщила газета Bild.

Скульптуру установили на один из контейнеров, ранее ее использовали в качестве декорации, однако у статуи не было головы.

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Журналисты предположили, что владелец зданий рядом с театром стал автором идеи инкрустировать к скульптуре голову бывшего политика.

Некоторые правители немецкого парламента возмутились этой статуей и напомнили, что театр находится на бюджетном финансировании. Представитель фракции ХДС в Гамбурге Свен Хильшер отметил, что многим гражданам нравятся оскорбления в адрес чиновников, однако они ведут к снижению значимости политики.

Правительство Германии продолжает платить по три тысячи евро в месяц парикмахеру, услугами которого пользуется Меркель.