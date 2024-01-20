20 января 2024, 19:04
Немцы узнали Меркель в статуе голой женщины в Гамбурге
Жители Гамбурга разглядели Ангелу Меркель в статуе голой женщины
Статуя голой женщины появилась в Гамбурге рядом с театром «Талия», местные жители увидели в ней бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщила газета Bild.
Скульптуру установили на один из контейнеров, ранее ее использовали в качестве декорации, однако у статуи не было головы.
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Журналисты предположили, что владелец зданий рядом с театром стал автором идеи инкрустировать к скульптуре голову бывшего политика.
Некоторые правители немецкого парламента возмутились этой статуей и напомнили, что театр находится на бюджетном финансировании. Представитель фракции ХДС в Гамбурге Свен Хильшер отметил, что многим гражданам нравятся оскорбления в адрес чиновников, однако они ведут к снижению значимости политики.
Правительство Германии продолжает платить по три тысячи евро в месяц парикмахеру, услугами которого пользуется Меркель.
Германия
Ангела Меркель
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