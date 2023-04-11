Мир 11 апреля 2023, 03:38 Немцы устроили протесты из-за притока украинских беженцев Le Figaro: ситуация с притоком украинских беженцев вышла из-под контроля в Германии РИА «Новости»

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Массовые протесты начались в Германии из-за огромного потока беженцев с Украины. Немцы возмущены количеством мигрантов в стране, написало издание Le Figaro.

«К миллиону украинцев, прибывших после начала конфликта по упрощенной процедуре приема, добавились еще 300 тысяч просителей убежища», — говорится в материале.

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Немцев беспокоят возможные угрозы своей безопасности, связанные с мигрантами, и дефицитом жилья. Речь идет не только об украинских беженцах, но также и о мигрантах из Афганистана и Сирии.

Власти Германии не обращают внимание на недовольство населения. Так, на заседании в Грайфсвальде, где сейчас проживает около 16,5 тысячи беженцев, жители попросили правительство устранить угрозы со стороны мигрантов, однако ответа до сих пор никто не дал.

Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер ранее сообщила, что число несовершеннолетних преступников с Украины выросло в десятки раз. По ее словам, в 2021 году на территории Германии было несколько сотен таких несовершеннолетних. Фезер обратилась к властям страны с просьбой предпринять меры, чтобы приехавшие подростки соблюдали закон.