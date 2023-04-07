Мир 07 апреля 2023, 03:43 Несовершеннолетние преступники с Украины заполонили Германию МВД Германии: тысячи несовершеннолетних украинцев подозреваются в преступлениях Unsplash

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В Германии стало больше несовершеннолетних преступников с Украины. Их число выросло в десятки раз. Об этом глава МВД страны Нэнси Фезер сообщила журналистам телеканала Tagesschau.

«Треть из более чем миллиона украинцев в стране — люди моложе 18 лет. Это видно и по криминальной статистике. В прошлом году у нас было более 3700 детей и подростков с Украины, подозреваемых в совершении преступлений», — заявила министр.

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Она добавила, что в 2021 году в Германии было всего несколько сотен таких несовершеннолетних. Фезер призвала власти страны принять меры, чтобы приехавшие подростки соблюдали закон.

Также глава ведомства отметила, что с трудом понимает требование местного руководства выделить больше федеральных средств на жилье для беженцев и мигрантов, ведь федеральное правительство уже выделило очень много денег. Сумма в 2022 году составила 4,4 миллиарда евро.

Ранее активист Веслав Совинский опубликовал видео, на котором подростки из Украины нападают на польских сверстников. Он добавил, что в настоящее время такие ситуации не принято афишировать из-за того, что неверно понимаются слова «хорошие отношения». Вероятно, активист имел в виду отношения с Украиной.