Немцы жестко раскритиковали противников строительства газопровода «Северный поток — 2». Разгневанные комментарии появились в немецкой газете Die Zeit.

Многие немецкие читатели считают, что Вашингтон, Варшава и Киев сами раздули из этой ситуации такую проблему.

«Благодаря гегемонистской политике США и их последователей, победа была достигнута дорогой ценой. Надеюсь, при дальнейшем развитии ЕС у нас будет больше суверенитета!» — заявил комментатор под ником Friedrich Brinkmann.

Кто-то отметил, что Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Немецкий читатель отметил, что Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, но не платит Украине ни цента компенсации.

В свою очередь, пользователь с ником Backfisch mit Kartoffelsalat заявил, что Варшава может еще и потребовать денег от Киева за вынужденную необходимость строить эту трубу, а Украина попросит эти средства у Евросоюза.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов объяснил, почему не стоит ожидать санкций от Европы против газопровода «Северный поток — 2». Он рассказал, что европейцы напрямую заинтересованы в газопроводе.