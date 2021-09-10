Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов для радиостанции «Говорит Москва» объяснил, почему не стоит ожидать санкций от Европы против газопровода «Северный поток — 2». Он рассказал, что европейцы напрямую заинтересованы в газопроводе.

Европе выгодно получать более дешевый газ чем тот, который идет по украинскому трубопроводу, пояснил сенатор.

«Газ нужен европейцам, при сегодняшних потребностях, прогнозах на холодную зиму, сокращении транзита через Украину, „Северный поток“ становится главной жизненной артерией для европейцев. Я не предвижу большого напряжения, скорее будет пропагандистский шум, который всегда будет сопровождать российский газ, поступающий в Европу, но это не будет мешать ему двигаться. Я думаю, что санкций не будет, уж точно со стороны Европы их не будет», — уверен Морозов.