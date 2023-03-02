Мир 02 марта 2023, 17:16 Требования Бербок к Лаврову сочли тупиковыми Читатели Die Welt раскритиковали требования главы МИД ФРГ Бербок к Лаврову по Украине РИА «Новости»

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Читатели немецкой газеты Die Welt возмутились обращением главы МИД Германии Анналены Бербок к министру иностранных дел Сергею Лаврову во время сессии на G20. Политик потребовала прекратить конфликт на Украине.

Один из комментаторов написал, что из-за прошлых заявлений о России Бербок может не рассчитывать на роль посредника в украинском кризисе.

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«Загнала себя в тупик. К сожалению, она может только произносить пустые речи вместо того, чтобы добиться реальных изменений дипломатией», — заметил второй пользователь.

Третий назвал требования Бербок пустыми. Четвертый упрекнул главу внешнеполитического ведомства Германии в подмене дипломатии пиаром.

Ранее Бербок заявила о праве киевских властей самостоятельно определить для себя критерии мира с Россией. Она указала, что Германия придерживается позиции о принадлежности Крыма Украине.