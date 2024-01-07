Мир 07 января 2024, 00:46 Немцев разозлила реклама пива с беременной женщиной Heute: в Германии в рекламе пива показали беременную женщину РИА «Новости»

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Реклама пивоваренной компании Bitburger вызвала бурю негодования в социальных сетях Германии. В ролике безалкогольное пиво представила беременная женщина, сообщил портал Heute.

По словам организаторов акции, этот сорт пива «проверен мамами» и его «сварили для всех». Вот только не все любители пенного напитка оценили маркетинговый ход. Многих из них написали, что реклама им не понравилась.

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«Беременная женщина с бутылкой пива? Какие маркетологи получили разрешение на такую рекламную кампанию», — отметил комментатор.

Другой читатель назвал рекламу «плохим пиаром». Он не исключил, что компания специально устроила провокацию для привлечения к себе внимания.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group ранее отправила на Украину гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. В Сети с юмором оценили новость о «пивной» гумпомощи для украинцев.