Мир 19 марта 2024, 09:12 «Немного сварливый» крокодил на глазах посетителей укусил смотрителя зоопарка в Африке The Sun: в Южной Африке нильский крокодил укусил смотрителя зоопарка unknown/John and Lisa Merrill / DanitaDe/globallookpress

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В тематическом парке Crocodile Creek недалеко от города Баллито в Южной Африке нильский крокодил напал на смотрителя. Животное покусало работника зверинца прямо на глазах у посетителей, сообщил The Sun.

Очередная группа туристов приехала в тематический парк посмотреть на рептилий. Смотритель вошел в вольер с нильским крокодилом длиной почти 4,6 метра и попытался расшевелить его, тыкая палкой. В какой-то момент животное набросилось на человека — стиснуло челюсти вокруг талии и паха.

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Животное повалило смотрителя на землю, и к атаке присоединился второй крокодил. Посетители закричали, и хищники выпустили мужчину. Его увезли в больницу Виктории с травмой ноги.

«Крокодил просто предупреждал его. Если бы он хотел его убить, то, поверьте мне, это легко могло бы произойти. <…> Похоже, это был удачный день для проводника, и этот крокодил был немного сварливым», — сказал специалист по крокодилам.

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