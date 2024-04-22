Мир 22 апреля 2024, 20:23 Немецкую компанию Knauf заподозрили в восстановлении Мариуполя Прокуратура ФГР начала проверку участия Knauf в восстановлении Мариуполя РИА «Новости»

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Прокуратура города Вюрцбурга в Германии проводит доследственную проверку по поводу возможного участия строительной компании Knauf в восстановлении Мариуполя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя ведомства Тобиаса Костуха.

Ранее в СМИ появились сообщения, что продукцию Knauf используют для строительства в Мариуполе. По словам Тобиаса Костуха, доказательств этому пока нет.

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«Важно отметить, что начального подозрения в совершении преступления, необходимого для начала доследственной проверки, сейчас нет. Скорее, она служит для выяснения того, существует ли вообще такое начальное подозрение», — уточнил он.

Руководство компании Knauf приняло решение передать российские активы предприятия местному менеджменту. Об этом сообщила пресс-служба Knauf Group. Таким образом в компании надеются сохранить рабочие места.