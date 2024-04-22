Деньги 22 апреля 2024, 14:15 Knauf объявила о передаче бизнеса российскому менеджменту Немецкая компания Knauf передаст бизнес российскому менеджменту РИА «Новости»

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Крупнейший в мире производитель строительных материалов Knauf планирует передать российские активы местному менеджменту. Об этом сообщила пресс-служба немецкой компании.

«В свете текущих событий Knauf Group решила отказаться от своего бизнеса в России после более чем 30 лет работы», — заявили в пресс-службе.

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Руководство Knauf надеется таким образом сохранить рабочие места. В штате компании в России числится более четырех тысяч сотрудников.

Для совершения сделки Knauf должна получить одобрение от российских властей.

Ранее австрийская компания Wienerberger продала свои заводы по производству кирпича в Татарстане и Владимирской области, объяснив такое решение «геополитической ситуацией». Предприятия выкупила компания «Строймикс».