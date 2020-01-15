Немецкие СМИ заявили о важности России для всего мира
В статье издания Der Tagesspiegel указано, что РФ оказывает существенное влияние на события в странах Ближнего Востока.
С помощью главы государства Владимира Путина, пояснил автор материала, может быть стабилизирована ситуация на территории Сирии и Ливии.
Кроме того, у Путина, подчеркнул журналист, получается строить равный диалог с президентом Турции Реждепом Эрдоганом. Он определенным образом способен влиять и на режим в Иране.
Запуск газопровода «Северный поток — 2», отмечено в публикации, удовлетворит потребности Германии в энергоносителях.
Написавший статью журналист заявил, что невозможно отрицать успехи страны, хоть и признать их не всегда легко. Он заметил, что реальный мир кардинальным образом отличается от идеального.
В материале упомянут и Крым, который, как считает его автор, останется в России.
Владимир Путин и Ангела Меркель встретились в Кремле 11 января. Разговор двух лидеров касался ядерной программы Ирана, реализации Минских соглашений и происходящего в Ливии. Покидая Кремль, Меркель заговорила на русском языке.