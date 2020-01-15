Немецкие СМИ заявили о важности России для всего мира

Немцы заявили о значимости России для всего мира. Этот факт подтвердил недавний визит в Москву канцлера Германии Ангелы Меркель.

В статье издания Der Tagesspiegel указано, что РФ оказывает существенное влияние на события в странах Ближнего Востока.

С помощью главы государства Владимира Путина, пояснил автор материала, может быть стабилизирована ситуация на территории Сирии и Ливии.

Кроме того, у Путина, подчеркнул журналист, получается строить равный диалог с президентом Турции Реждепом Эрдоганом. Он определенным образом способен влиять и на режим в Иране.

Запуск газопровода «Северный поток — 2», отмечено в публикации, удовлетворит потребности Германии в энергоносителях.

Написавший статью журналист заявил, что невозможно отрицать успехи страны, хоть и признать их не всегда легко. Он заметил, что реальный мир кардинальным образом отличается от идеального.

В материале упомянут и Крым, который, как считает его автор, останется в России.

Владимир Путин и Ангела Меркель встретились в Кремле 11 января. Разговор двух лидеров касался ядерной программы Ирана, реализации Минских соглашений и происходящего в Ливии. Покидая Кремль, Меркель заговорила на русском языке.