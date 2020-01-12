Меркель попрощалась с Путиным и Лавровым по-русски. Видео

Канцлер Ангела Меркель после переговоров в Кремле попрощалась с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым на русском языке. Этот момент показал телеканал «Россия-1».

«Спасибо большое! До свидания! Всего хорошего! Спасибо!» — сказала глава Германии.

Меркель первые за последние пять лет встретилась с Путиным в Кремле 11 января, пишет агентство Ura.ru. О визите канцлера Германии в Москву стало известно в начале января. СМИ связали встречу лидеров России и ФРГ с убийством иранского генерала Касема Сулеймани и обострением ситуации на Ближнем Востоке, однако в Кремле заявили, что визит Меркель в российскую столицу запланировали еще в декабре 2019 года.

Переговоры длились 3,5 часа. Во время мероприятия Путин и Меркель обсудили самые актуальные мировые темы и развитие двусторонних отношений между странами. Они коснулись вопроса урегулирования конфликтов в Сирии и Донбассе, транзит российского газа в Европу через Украину, строительство газопровода «Северный поток — 2» и, конечно, ситуацию, которая сложилась в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.

По итогам встречи Путин назвал беседу с Меркель полезной и содержательной. Ряд немецких СМИ что на мероприятии царила дружелюбная атмосфера, а российский президент получил от канцлера ФРГ только похвалу.