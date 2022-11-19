Мир 19 ноября 2022, 20:54 Немецкое издание обвинило трех человек в стремлении вовлечь НАТО в войну с Россией FAZ: украинское руководство пытается вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией Pxhere

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Украинские власти стремятся вовлечь НАТО в войну с Россией. Об этом заявил журналист Томас Гутшкер в статье для немецкого издания FAZ.

Он назвал очередным доказательством этому стремление президента Украины Владимира Зеленского, министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы и его заместителя Андрея Мельника обвинить Россию в происшествии с ракетой в Польше.

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«Зеленский, Кулеба и Мельник не прошли тест на стрессоустойчивость и здравомыслие. Все трое тут же распространили заявление о том, что по Польше ударили ракеты российского производства», — написал журналист.

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Гутшкер напомнил, как Зеленский настаивал на ответном ударе по российской территории в «целях коллективной безопасности» НАТО. При этом глава МИД Кулеба, по словам журналиста, отвергал все сомнения относительно целенаправленной атаки России и назвал произошедшее «теорией заговора». Он также подчеркнул, что Мельник призывал Североатлантический альянс к жестким действиям.

Журналист заверил, что эти трое представителей Украины вредят не только своему государству, так как киевскому режиму перестанут доверять даже на Западе.

Инцидент в Польше произошел 15 ноября. В Люблинском воеводстве рядом с украинской границей упала ракета. В результате чего погибли два человека.

Сначала местные СМИ обвинили в случившемся Россию. Однако польский президент Анджей Дуда признал, что это были украинские снаряды. Также украинский военный признал, что на Польшу могла упасть ракета ВСУ.