Немецкий журналист понял критику антироссийских санкций со стороны Венгрии | 360°

Мир 17 октября 2022, 03:00 Поделиться Telegram

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Viber Немецкий журналист понял критику антироссийских санкций со стороны Венгрии Журналист Berliner Zeitung Курьянович понял критику Венгрии санкций против России Pxhere.com

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После общения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном журналист немецкой газеты Berliner Zeitung Томас Курьянович заявил, что стал гораздо лучше понимать, почему тот считает ошибкой антироссиские санкции Евросоюза.

Такое заявление Курьянович сделал в эфире венгерской радиостанции Kossuth.

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По словам журналиста, его дискуссия с венгерским премьером была интересной и содержательной. Курьянович подчеркнул, что в результате он лучше понял позицию венгров и правительства этой страны.

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Теперь, как отметил журналист, «он гораздо яснее видит критерии, по которым Виктор Орбан считает санкции Европейского Союза против России ошибочными».

На прошлой неделе Венгрия выступила против дополнительных энергетических санкций в отношении России. Глава венгерского МИД выразил надежду, что от ЕС не последует новых предложений в этой области. Санкции Брюсселя, которые вызвали энергетический кризис в Европе, он назвал ошибочными. Министр обратил внимание, что не только цены, но и предложения Европейской комиссии оказались оторванными от реальности.

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