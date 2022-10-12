Венгрия отказалась поддержать предложение о дополнительных энергетических санкциях против России | 360°

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Венгрия отказалась поддержать предложение о дополнительных энергетических санкциях против России

Глава МИД Сийярто: Венгрия выступила против новых энергетических санкций в отношении РФ

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Венгрия выступила против дополнительных энергетических санкций в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто накануне неформальной встречи глав энергетических ведомств стран ЕС в Праге, сообщил ТАСС.

Глава венгерского МИД выразил надежду, что от Евросоюза не последует новых предложений в этой области. Он назвал санкции Брюсселя, которые вызвали энергетический кризис в Европе, ошибочными. Министр обратил внимание, что не только цены, но и предложения Европейской комиссии оказались оторванными от реальности.

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«Мы должны вернуться к здравому смыслу, иначе у нас будут большие проблемы», — подчеркнул глава венгерского МИД.

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Он особо отметил, что на встрече министров энергетики стран ЕС в Праге не будет «великих идей» от Брюсселя.

Венгрия с самого начала отказалась поддержать предложение об энергетических санкциях против РФ. В начале апреля Сийярто заявил, что страна выступает против санкций в отношении российских нефти и газа и не поддерживает соответствующее предложение Евросоюза. Венгрия также отвергла возможность санкций, связанных с ядерной энергетикой, назвав их введение «красной чертой»,

Венгрия

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