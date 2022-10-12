Венгрия отказалась поддержать предложение о дополнительных энергетических санкциях против России | 360°

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Общество
12 октября 2022, 12:07
Власти Запорожья назвали условие создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Спецоперация
12 октября 2022, 12:06
Киевские силовики «нашли» в Красном Лимане тела жертв ВСУ — омбудсмен ДНР
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Знаменитости
12 октября 2022, 12:03
Российский певец SHAMAN рассказал о своем творческом пути и отношении к «Евровидению»
Мир
12 октября 2022, 11:59
Эстония призвала Запад игнорировать предупреждения России о «красных линиях»
Мир
12 октября 2022, 11:58
Служебный автомобиль обстреляли около посольства Азербайджана в США
Важное
12 октября 2022, 11:58
Кремль опроверг сообщения о новой волне мобилизации
Важное
12 октября 2022, 11:56
НАТО подтвердил участие в боевых действиях на стороне Украине — Песков
Важное
12 октября 2022, 11:55
Песков заявил о росте актуальности целей спецоперации на фоне действий Украины
Подмосковье
12 октября 2022, 11:54
Мобилизованный житель Солнечногорска рассказал, как подбирал экипировку