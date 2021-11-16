Украину допустят к процессу сертификации «Северного потока — 2» без права вето. «Нафтогазу» разрешено в том числе давать собственную оценку ситуации.

Участие украинских компаний подтвердили в Немецком федеральном сетевым агентством, рассказал «Интерфаксу» глава его пресс-службы Фите Вульф.

«Национальная акционерная компания „Нафтогаз Украины“ и LLC „Газотранспортная система Украины“ сегодня были допущены к процессу сертификации», — отметил представитель регулятора.

В агентстве уточнили, что у допущенных к процессу есть права, «в особенности, право давать свою оценку».

«Права вето они не имеют», — подчеркнул Вульф.

У немецкого регулятора BNetzA с 8 сентября есть четыре месяца, чтобы рассмотреть заявку Nord Stream 2 AG на сертификацию компании как независимого оператора «Северного потока — 2». Регулятор передаст отчет Еврокомиссии. У нее будет два месяца для вынесения собственного заключения. Еще два дадут дополнительно.

В британском МИД призвали страны ЕС объединиться для противостояния строительству газопровода.