Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала страны Европы объединиться в противостоянии строительству «Северного потока —2», которое в действительности было официально завершено еще в сентябре. Об этом она заявила в статье для газеты Sunday Telegraph.

«Я хочу, чтобы наши друзья по всей Европе присоединились к нам. Это означает быть вместе, к примеру, в противостоянии строительству трубопровода „Северный поток — 2“», — привело РИА «Новости» выдержку из статьи министра.

Газопровод, по убеждению Трасс, грозит «подорвать европейскую безопасность, позволив России усилить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ».

Будущее правительство Германии якобы может заморозить проект «Северный поток — 2» ради своих интересов, Украины и назло России. Об этом обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Штефан Корнелиус написал в своей статье на сайте издания. Берлин, по словам Корнелиуса, попал в «энергетическую зависимость» от Москвы. Это, как указал обозреватель, стало «самой большой внешнеполитической проблемой» государства.