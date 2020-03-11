Немецкий профессор: вакцину от коронавируса невозможно создать до 2021 года
Глава Института Роберта Коха и профессор Лотар Вилер подчеркнул, что ученые не смогут создать лекарство от коронавируса до 2021 года. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации газеты «Известия», такое заявление Вилер сделал в ходе берлинской пресс-конференции 11 марта.
«Вакцина когда-либо появится, но это займет еще некоторое время, год, до 2021 года это нереально», — уточнил эксперт.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что 60-70% жителей страны заразятся коронавирусной инфекцией.