Немецкий профессор: вакцину от коронавируса невозможно создать до 2021 года

По информации газеты «Известия», такое заявление Вилер сделал в ходе берлинской пресс-конференции 11 марта.

«Вакцина когда-либо появится, но это займет еще некоторое время, год, до 2021 года это нереально», — уточнил эксперт.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что 60-70% жителей страны заразятся коронавирусной инфекцией.