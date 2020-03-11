Меркель: до 70% населения Германии заразятся коронавирусом

«Мы находимся в ситуации, когда многого не знаем, но информацию, которая нам доступна, мы должны воспринимать всерьез», — пояснила немецкий лидер.

По мнению Меркель, от 60% до 70% населения получат заражение коронавирусом. Согласно подсчетам, их число составит около 53 миллионов человек.