Меркель: до 70% населения Германии заразятся коронавирусом
Канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что более половины жителей страны заразятся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на CNN.
«Мы находимся в ситуации, когда многого не знаем, но информацию, которая нам доступна, мы должны воспринимать всерьез», — пояснила немецкий лидер.
По мнению Меркель, от 60% до 70% населения получат заражение коронавирусом. Согласно подсчетам, их число составит около 53 миллионов человек.