Мир 16 мая 2023, 02:57 Немецкий полковник посетовал на сложности в обучении солдат ВСУ Полковник Диль: нужны переводчики с немецкого на украинский и русский для солдат ВСУ Официальное интернет-представительство президента Украины

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Для обучения солдат ВСУ требуется много переводчиков с немецкого на украинский и частично на русский. Об этом в интервью YouTube-каналу Nachgefragt заявил начальник штаба Команды специальной подготовки Европейской учебной миссии полковник Хайко Диль.

«Надо переводить с немецкого на украинский, частично на русский. Для этого нужно большое количество переводчиков», — отметил немецкий полковник.

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Начальник штаба заявил, что немецкие инструкторы не могут общаться один на один с украинскими военными, которые прибыли в Германию для получения навыков управления танками Leopard 1 A5. Диль отметил, что приходится часто менять команды, чтобы сохранить взаимодействие.

Начальник штаба заявил, что на базе прошло обучение более 3,5 тысячи украинских военных. К концу года в Германии могут обучить около 10 тысяч солдат ВСУ.

Правительство Германии анонсировало выделение Украине самого большого пакета военной помощи с начала спецоперации. Туда войдут 30 танков Leopard 1 и другая военная техника.