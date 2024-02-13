Мир 13 февраля 2024, 09:51 Потребности Украины в снарядах оказались втрое выше возможностей Германии Bild: потребности ВСУ в снарядах в 3 раза выше возможностей ФРГ по производству U.S. Department of Defense

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Потребности ВСУ в снарядах сегодня в три раза выше, чем возможности Германии по их производству. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на главу Rheinmetall Армина Паппергера.

По информации издания, ранее канцлер Олаф Шольц вместе с главой Минобороны Борисом Писториусом посетили церемонию закладки нового оружейного завода Rheinmetall в Унтерлюссе на севере страны.

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Планируется, что завод будет производить до 200 тысяч снарядов в год, в том числе для самоходных артиллерийских устройств, которые ранее передали ВСУ.

Паппергер отметил, что Украине требуется свыше двух миллионов снарядов в год, тогда как ФРГ хочет производить к 2025 году до 700 тысяч ежегодно.

«И только на восполнение запасов самой Германии придется работать 10-15 лет. Поэтому Украине будет доставаться лишь малая часть», — пояснил он.