Мир 10 мая 2023, 05:03 Немецкий концерн захотел производить оружие на Украине Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет договориться о производстве оружия на Украине Pxhere

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает в ближайшие несколько недель договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на слова главы концерна Армина Паппергера.

«Он (Паппергер — прим. ред.) также сообщил о возможном сотрудничестве или создании совместных предприятий с украинскими компаниями по производству военного транспорта, ПВО и боеприпасов», — сказано в материале.

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Rheinmetall рассчитывает на то, что он сможет достичь договоренностей в ближайшие недели.

«Таким образом мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — привел RT слова главы концерна.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что киевский режим получил оружие с Запада при условии не использовать его для ударов по территории России. По его словам, что Германия проследит за его выполнением. Политик призвал оказывать военную помощь Киеву, не провоцируя эскалацию конфликта.