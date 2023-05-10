10 мая 2023, 05:03
Немецкий концерн захотел производить оружие на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall хочет договориться о производстве оружия на Украине
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает в ближайшие несколько недель договориться с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt со ссылкой на слова главы концерна Армина Паппергера.
«Он (Паппергер — прим. ред.) также сообщил о возможном сотрудничестве или создании совместных предприятий с украинскими компаниями по производству военного транспорта, ПВО и боеприпасов», — сказано в материале.
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Rheinmetall рассчитывает на то, что он сможет достичь договоренностей в ближайшие недели.
«Таким образом мы дадим Украине возможность защитить себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — привел RT слова главы концерна.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что киевский режим получил оружие с Запада при условии не использовать его для ударов по территории России. По его словам, что Германия проследит за его выполнением. Политик призвал оказывать военную помощь Киеву, не провоцируя эскалацию конфликта.
Германия
Оружие
Украина
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