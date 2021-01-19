Концерн был одним из подрядчиков Nord Stream 2 AG. Он занимался вводом в эксплуатацию систем безопасности газопровода, а также их разработкой и поставкой. Bilfinger SE заключил с оператором проекта несколько контрактов, а объем заказа составлял 15 миллионов евро.

Теперь немецкий концерн решил выйти из проекта из-за угрозы объявления американских санкций. Он стал первой немецкой компанией, отказавшейся от участия в «Северном потоке — 2». При этом осенью 2020 года из проекта вышла норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL). Тогда причиной стало решение США расширить уже действовавшие ограничительные меры.

DNV GL занималась документами и проверяла, соответствуют ли стандартам строительные работы. Специалисты следили за испытаниями и подготовкой судового оборудования во время прокладки газопровода. Компания должна была выдать сертификат соответствия после завершения строительства «Северного потока — 2».