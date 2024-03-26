Мир 26 марта 2024, 05:37 Немецкий город-побратим Красногорска пришлет письмо с соболезнованиями в связи с терактом Штриенц: жители Хехштадта направят в Красногорск письмо с соболезнованиями Freepik

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Город-побратим Красногорска в Германии подготовит письмо с соболезнованиями жителям Московской области в связи с терактом в Crocus City Hall. Об этом сообщил РИА «Новости» немецкий журналист и житель Хехштадт-ан-дер-Айша с опытом деятельности в России Клаус Штриенц.

«Ассоциация „Круг друзей Хехштадта — Красногорска“ готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска», — рассказал журналист по просьбе второго мэра города Гюнтера Шульца.

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Сам Штриенц не раз посещал Красногорск вместе с делегациями или в рамках студенческих обменов. И сейчас он продолжает поддерживать частные контакты с некоторыми знакомыми из города-побратима в России.

Города-побратимы связывает многолетняя дружба, которая берет начало еще в 1996 году. После начала специальной военной операции отношения между ними оказались заморожены.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица выразил соболезнования пострадавшим во время теракта в Crocus City Hall, а также всему народу России.