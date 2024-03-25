Общество 25 марта 2024, 18:29 Эмир Кустурица поддержал россиян после теракта в Crocus City Hall Сербский режиссер Кустурица поддержал россиян после теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Сербский режиссер Эмир Кустурица поддержал пострадавших во время теракта в Crocus City Hall. Он выразил соболезнования во время открытия кинофестиваля «Дух огня» в Ханты-Мансийске, сообщил Telegram-канал «Югра официально».

Событие началось с минуты молчания, посвященной жертвам теракта.

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Почтить память пострадавших собрались участники и члены жюри, среди которых были венгерский режиссер Бенедек Флигауф, индийский сценарист П. С. Винотрадж, его иранский коллега Нушин Мераджи и другие известные деятели индустрии. Президент фестиваля Эмир Кустурица выразил поддержку всему народу России.

Торжественное открытие отменили. Остальные мероприятия пройдут при ограниченном числе участников.

Теракт в концертном зале Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже начала стрельбу по прибывшим на концерт группы «Пикник» зрителям. По данным СК, жертвами атаки стали как минимум 137 человек.