Мир 26 марта 2023, 04:34 Немецкий город Баден-Баден опустел без русских — СМИ Schwaebische Zeitung: без россиян немецкий курортный город Баден-Баден опустел Unsplash

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Немецкий город Баден-Баден переживает переломный момент. Российских туристов заменили украинские беженцы, бизнес на грани краха. Об этом сообщила немецкая газета Schwaebische Zeitung.

«Все кончено, русские не вернутся», — заявила заместитель председателя городского немецко–российского культурного общества Валентина Юшина.

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Отсутствие русских — это «поворотный момент» для Баден-Бадена, который привлекал туристов уже более 200 лет. Украинский конфликт и последующие санкции привели к «полному краху» ресторанов, отелей и многочисленных роскошных бутиков, а также к прибытию большего количества украинских беженцев.

По данным газеты, большинство богатых россиян продали здесь свою недвижимость. Санкции привели к тому, что в местном аэропорту конфисковали несколько самолетов. Российский дирижер Валерий Георгиев был вынужден прекратить сотрудничество с местным концертным залом.

Юшина, которая переехала в Баден-Вюртемберг 30 лет назад, рассказала, что город был оживленным, все были очарованы русскими. Ювелиры открывали магазины, а брокеры имели хороший бизнес. Она добавила, что город был «красивым, удобным и пригодным для жизни». Однако в последние годы этот комфорт «пострадал».

Ранее министр юстиции ФРГ Бушман сообщил, что арестует Путина в случае его визита в Германию. Он подчеркнул, что если нога российского президента ступит на территорию ФРГ, он ожидает от Международного уголовного суда незамедлительной связи с Интерполом и государствами-участниками.