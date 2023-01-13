Мир 13 января 2023, 12:31 Немецкий генерал предрек возвращение всего Донбасса под контроль России Немецкий генерал Эрих Вад: Россия вернет контроль над всей территорией Донбасса РИА «Новости»

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В ближайшее время ВС России установят полный контроль над всей территорией Донбасса, заявил немецкий генерал, экс-советник по военной политике бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад. В интервью журналу Emma он рассказал, что российские военные имеют явное превосходство над соперником, и поставки танков для ВСУ не изменят ситуацию.

По словам генерала, ВС России проводят успешную операцию в районе Артемовска.

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«Русские явно наступают. Вероятно, в скором времени они полностью возьмут под контроль Донбасс. Достаточно учесть их численное превосходство над Украиной», — отметил Эрих Вад.

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Собеседник издания предположил, что отправка на Украину по 100 БМП Marder и танков Leopard не изменит ход боевых действий. Он назвал Россию самой сильной ядерной державой мира и добавил, что происходящее очень похоже на начало третьей мировой войны.

Российские военные продолжают выполнение спецоперации. По словам основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, бойцы освободили Соледар, и теперь приступили к зачистке шахт от остатков ВСУ.