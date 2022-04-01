Немецкий экономист предсказал рекордные доходы России из-за роста цен на газ

Россия получит рекордные доходы за поставки газа, причиной станут высокие цены на спотовых рынках. Об этом немецкому порталу ntv.de заявил экономист Янис Клюге.

Он сообщил, что за прошедший год стоимость газа на спотовых рынках выросла в пять раз.

«Поскольку контракты зачастую приводят к цены на спотах, то „Газпром“ получит рекордные доходы», — заявил Клюге.

Экономист дал прогноз, что по итогам 2022 года российский бюджет окажется профицитным.

«Россия планировала свой бюджет исходя из 72 рублей за доллар, а сегодня он равен 85 рублям», — продолжил он.

Клюге также отметил, что повысилась стоимость отечественной нефти до 82 долларов за баррель при ожидаемой в 62 доллара.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о рублевых расчетах за газ с недружественными странами.