Санкции против США из-за ситуации с «Северным потоком — 2» стали бы политически правильным шагом для правительства Германии. Об этом заявил член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре. Он представляет партию «Альтернатива для Германии».

«Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все. Я не могу судить, насколько глубоко идет переосмысление в администрации США. Надеюсь, что этот важный проект наконец-то завершится успешно», — передало РИА «Новости» слова Котре.

Он также отметил, что Берлин выступает против агрессивных действий США лишь вербально. Поэтому для проекта трубопровода сохраняются риски. Депутат предложил снизить их с помощью повышения таможенных пошлин на поставки американского газа.

Недавно госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в интересах Вашингтона приостановить действие ограничений против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Информированные источники сообщили СМИ, что Конгресс США вскоре предоставит свой 90-страничный отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в «Северном потоке — 2».