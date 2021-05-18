Администрация президента США Джозефа Байдена откажется от санкций в отношении Nord Stream AG, контролирующей строительство российского газопровода «Северный поток — 2» в Германию. Вашингтон не хочет идти на компромисс с Берлином и, в то же время, не хочет идти на разрыв отношений.

Об этом изданию Аxios сообщили два информированных источника. Они утверждают, что Конресс США вскоре предоставит свой 90-страничный отчет, в котором будут перечислены организации, участвующие в «Северном потоке — 2». Госдепартамент планирует ввести санкции против нескольких российских кораблей.

Там признают, что ответственное за проект юридическое лицо — Nord Stream 2 AG и его генеральный директор Маттиас Варниг — участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако им не грозят запретительные меры. Госдеп сошлется на интересы США и не будет вводить санкции.

Издание пишет, что ситуация явно противоречит обещанию госсекретаря Энтони Блинкена сделать все, чтобы предотвратить завершение строительства газопровода. Тем более, что под санкции попадут суда, участвующие в строительстве, но не компания, фактически отвечающая за проект.

«Северный поток — 2» готов на 95% и в Вашингтоне считают, что остановить проект можно только санкциями против немецких получателей газа. Однако Байден не готов пойти на разрыв с Германией. Поэтому Россия все-таки одержит огромную геополитическую победу и получит новые существенные рычаги воздействия на Европу.

Источники в администрации Байдена утверждают, что санкции могут быть сняты в любое время.

Ранее сообщалось, что вопрос завершения строительства газопровода решится в ближайший год. Разрешения немецких и европейских регуляторов получены, теперь все зависит от строителей.