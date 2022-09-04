Мир 04 сентября 2022, 23:38 Поделиться Telegram

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Viber Венгрия назвала «Газпром» надежным партнером Глава МИД Венгрии Сийярто назвал «Газпром» надежным партнером РИА «Новости»

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Россия гарантировала Венгрии поставки всего объема газа, прописанного в контракте. Все это время «Газпром» является надежным партнером для страны, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«До сих пор „Газпром“ был надежным в отношении Венгрии, да. Надо заметить, что сегодня законтрактованное количество поступает в полном объеме каждый день по южному маршруту доставки», — сказал министр в эфире телеканала ATV.

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Он добавил, что северная и западная системы поставок сейчас испытывают трудности, но южный объем намного больше. По словам Сийярто, ежедневно в Венгрию поставляют около 88-90% законтрактованного объема.

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Как подчеркнул глава внешнеполитического ведомства, нет повода полагать, что Россия оставит Венгрию без газа. Вице-премьер России Александр Новак пообещал Сийярто поставить те объемы голубого топлива, которые пока не получается доставить по северному и западному маршрутам.

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