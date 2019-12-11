Американские санкции против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» не смогут повлиять на работу газопроводов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита США.

«Мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни „Северный поток — 2“, ни „Турецкий поток“ не остановятся», — приводит РИА «Новости» слова Лаврова. Министр иностранных дел также отметил, что конгресс США делает сейчас все возможное, чтобы разрушить отношения Москвы и Вашингтона, продолжая дело администрации экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

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Лавров прилетел с официальным визитом в США во вторник, 10 декабря. Он уже встретился с главой американского государства Дональдом Трампом и руководителем Госдепартамента Майком Помпео. С Трампом Лавров обсудил кризис в Персидском заливе, варианты решения проблемы с Ираном из-за выхода США из ядерной сделки и вопрос санкций против Северной Кореи.

Российская сторона также предложила Вашингтону любые варианты по срокам продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Лавров отметил, что встреча прошла в атмосфере взаимопонимания.