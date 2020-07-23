Немецкие ученые решили устроить концерт ради изучения COVID-19

Немецкие ученые начали организовывать концерт, чтобы изучить пути распространения коронавируса на массовых мероприятиях. Для этого они объявили набор четырех тысяч добровольцев.

Для коронавирусного эксперимента ученые планируют набрать четыре тысячи добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. У всех этих людей должен быть отрицательный результат на COVID-19, пишет The Guardian. Во время концерта участникам раздадут флуоресцентное дезинфицирующее средство и устройства, которые будут отслеживать местоположение.

С помощью гаджетов и средств защиты специалисты хотят понять, как можно предотвратить распространение инфекции на массовых мероприятиях. Когда концерт закончится, ученые изучат все поверхности под ультрафиолетовым светом. Отпечатки покажут, какие места оказались наиболее опасными. Кроме того, ученые планируют рассеять туман, чтобы понять, как коронавирус распространяется через аэрозоли.

Сам концерт пройдет 22 августа в Лейпциге. Для выступления пригласили певца Тима Бендзко. Пока на массовый эксперимент согласились только 900 добровольцев.