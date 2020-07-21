Вспышка COVID-19 случилась в клубе КХЛ

Сразу 20 игроков и сотрудников хоккейного клуба «Авангард» заразились коронавирусом. Сейчас все инфицированные находятся в изоляции, а результаты положительных тестов еще предстоит подтвердить.

«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек», — сообщил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Он добавил, что заболевших изолировали. У большинства людей нет ярко выраженных признаков COVID-19. Теперь врачи наблюдают за состоянием здоровья всех инфицированных. Кроме того, в ближайшее время еще одно тестирование должны будут пройти те, кому пришли отрицательные результаты анализов.

«Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор», — заключил Волков.

Всего за время распространения коронавиурса в России зафиксировали 783 328 случаев заболевания. Медикам удалось поставить на ноги 562 384 пациентов. Скончались после заражения 12 580 человек.