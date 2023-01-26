Мир 26 января 2023, 03:31 «Немецкие танки уже были сожжены на Украине». Депутат Толстой преподал французам урок истории Депутат Толстой заявил на французском ТВ, что Россия сожжет все переданные ВСУ танки

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Российские военнослужащие уничтожат все переданные Украине иностранные танки, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в эфире французского телеканала BFMTV. Видео эфира парламентарий опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Толстой обсуждал с французскими экспертами тему отправки американских и немецких танков Украине. Он предупредил своих оппонентов, что действия ВС России будут четкими.

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«Господин полковник, мы их сожжем. Вы хорошо знаете из истории, что немецкие танки уже были сожжены на территории Украины, и мы собираемся это сделать еще раз», — сказал депутат на французском языке, чтобы донести свою мысль до каждого из присутствующих в студии.

Ведущий поинтересовался, какова была бы реакция России, если бы Франция поставляла свои танки Украине. Толстой с иронией ответил, что «мы очень-очень напуганы». По его словам, республика может отправить Киеву 200 танков, но никакой проблемы в том, чтобы сжечь эти 200 танков, нет.

«Я могу дать еще материал для анализа: вы отказались от российского газа и покупаете американский в три раза дороже. Вы собираетесь поставлять свои танки Украине. А недавно собирались покупать американские танки „Абрамс“ в три раза дороже. Это цена конфликта на Украине для Европы. Это ваш выбор, но мы не боимся ваших танков», — подытожил он.

Западные страны в последние дни заявили о наращивании военной помощи Украине. США планируют отправить Киеву 31 танк Abrams. Возможность передачи ВСУ танков Leopard рассматривает Норвегия.