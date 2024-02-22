Мир 22 февраля 2024, 01:45 Немецкие студенты зааплодировали при упоминании о жертвах Холокоста Der Spiegel: студенты из Висбадена хлопали во время упоминания жертв Холокоста РИА «Новости»

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В Германии студенты висбаденского техучилища позволили себе антисемитскую выходку во время просмотра фильма, в котором были приведены данные о числе жертв Холокоста. Об этом сообщил Der Spiegel.

При показе документальной киноленты «Ванзейская конференция» некоторые учащиеся стали аплодировать, когда услышали фразу о том, что гитлеровская Германия уничтожила около шести миллионов евреев.

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После инцидента министр культуры федеральной земли Гессен Армин Шварц заявил, что подобным действиям не должно быть места в школах и среди учащихся, а директор училища принес извинения еврейской общине города.

Ранее стало известно, что дед министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, Вальдемар, служил офицером в вермахте и был ярым нацистом.